Рыбакина одержала разгромную победу в Дохе

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина провела первый матч на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В Дохе Елена Рыбакина встретилась на корте с китайской теннисисткой Линь Чжу (57-й номер WTA).

Игра 1/16 финала завершилась уверенной победой теннисистки из Казахстана в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Встреча продлилась ровно один час.

За время матча Рыбакина исполнила семь подач навылет и совершила одну двойную ошибку.

В одной восьмой финала хардового турнира казахстанская спортсменка сыграет с американской 23-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Напомним, в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби Елена Рыбакина уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину, занимающую 14-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. После этого теннисистка поднялась с пятой на четвертую строчку.

Отметим, что на прошлом турнире в Абу-Даби казахстанка стала чемпионкой.