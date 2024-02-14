Рыбакина одержала разгромную победу в Дохе
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Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина провела первый матч на турнире WTA 1000 в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В Дохе Елена Рыбакина встретилась на корте с китайской теннисисткой Линь Чжу (57-й номер WTA).
Игра 1/16 финала завершилась уверенной победой теннисистки из Казахстана в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Встреча продлилась ровно один час.
За время матча Рыбакина исполнила семь подач навылет и совершила одну двойную ошибку.
В одной восьмой финала хардового турнира казахстанская спортсменка сыграет с американской 23-й ракеткой мира Эммой Наварро.
Напомним, в финале турнира WTA 500 в Абу-Даби Елена Рыбакина уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину, занимающую 14-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. После этого теннисистка поднялась с пятой на четвертую строчку.
Отметим, что на прошлом турнире в Абу-Даби казахстанка стала чемпионкой.
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