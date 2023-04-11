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"Рыбакина - очень опасный игрок"- польский теннисист оценил способности казахстанских спортсменок
В Астане прошли пресс-конференции команд Казахстана и Польши по теннису перед предстоящим турниром Кубка Билли Джин Кинг. Капитан сборной Польши Давид Кельт, комментируя турнир, отметил в команде Казахстана Елену Рыбакину, которая сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге WTA, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы знаем хорошо игроков команды сборной Казахстана. Елена Рыбакина сейчас находится на кураже, она одна из лучших в мире. Она постоянно прогрессирует и очень опасный игрок.
Юлия Путинцева также опытный игрок, с характером. В прошлом году в финал парного разряда Australian Open вышла Анна Данилина. Это сильная команда, но так как это командное соревнование, случиться может все", - сказал он.
Он также отметил, что сборная Польша в предстоящим поединке не является фаворитом, и поэтому это не оказывает давление на игроков.
“У нас нет давления перед матчами, и это наш козырь".
Капитан сборной Казахстана Ярослава Шведова сообщила о подготовке к матчам.
“Выступления за страну - это непредсказуемое событие, любой может победить. Независимо от состава соперника, мы готовимся на полную. Мы очень рады выступать дома второй год подряд. Мы хотим повторить прошлогодний результат. Девочки в хорошем настроении, привыкают к корту, настраиваются на каждую тренировку и к играм.
Что касается состава, мы будем выставлять оптимальный состав, но если результат противостояния будет предрешён по итогам трёх матчей, то будем смотреть, кто и как готов. У нас все готовятся сыграть и в одиночке, и в паре".
Напомним, что матчи пройдут в Астане 14-15 апреля.
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