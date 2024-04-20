Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
Сегодня, 20:09
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Сегодня, 20:09Сегодня, 20:09
240Фото: ФТК
Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швёнтек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки. Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут. По ходу матча Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-и. В личных встречах оппоненток Елена ведёт со счетом 4:2.
В своем первом в карьере финале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей матча между Маркетой Вондроусовой (Чехия) - Мартой Костюк (Украина).
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