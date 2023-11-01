Рыбакина обыграла гречанку Саккари на Итоговом чемпионате WTA

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина одолела девятую ракетку мира Марию Саккари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.

Завершился матч в рамках Итогового чемпионата WTA Группы Бакалар, в котором встретились представительница Казахстана Елена Рыбакина (четвёртая ракетка мира) и гречанка Мария Саккари (девятая ракетка мира). Встреча завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).



В заключительной третьей игре лидеру женской сборной Казахстана предстоит сыграть против первой ракетки мира Арины Соболенко.