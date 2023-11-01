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Рыбакина обыграла гречанку Саккари на Итоговом чемпионате WTA

1 Ноября, 09:27
АВТОР
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ktf.kz 1 Ноября, 09:27
1 Ноября, 09:27
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Фото: ktf.kz

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина одолела девятую ракетку мира Марию Саккари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.

Завершился матч в рамках Итогового чемпионата WTA Группы Бакалар, в котором встретились представительница Казахстана Елена Рыбакина (четвёртая ракетка мира) и гречанка Мария Саккари (девятая ракетка мира). Встреча завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).

В заключительной третьей игре лидеру женской сборной Казахстана предстоит сыграть против первой ракетки мира Арины Соболенко.

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