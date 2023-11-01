Рыбакина обыграла гречанку Саккари на Итоговом чемпионате WTA
1 Ноября, 09:27
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1 Ноября, 09:271 Ноября, 09:27
425Фото: ktf.kz
Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина одолела девятую ракетку мира Марию Саккари, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию тенниса Казахстана.
Завершился матч в рамках Итогового чемпионата WTA Группы Бакалар, в котором встретились представительница Казахстана Елена Рыбакина (четвёртая ракетка мира) и гречанка Мария Саккари (девятая ракетка мира). Встреча завершилась победой Рыбакиной со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2).
В заключительной третьей игре лидеру женской сборной Казахстана предстоит сыграть против первой ракетки мира Арины Соболенко.
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