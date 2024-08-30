Рыбакина объяснила свое решение завершить выступление на US Open-2024
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
143Фото: instagram.com/lenarybakina
Топовая казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Во втором круге US Open-2024 Елена Рыбакина должна была встретиться с француженкой Джессикой Понше, но снялась за два часа до матча. Казахстанка объяснила причину такого решения.
"К сожалению, мне пришлось сняться с матча из-за своих травм. Не так я хотела заканчивать последний турнир „Большого шлема" в году, но надо прислушиваться к телу. Надеюсь, я смогу сильно провести концовку года. Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживают, и желаю удачи оставшимся игрокам", — сказала Рыбакина на пресс-конференции.