Рыбакина объяснила свое решение завершить выступление на US Open-2024

Топовая казахстанская теннисистка, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Во втором круге US Open-2024 Елена Рыбакина должна была встретиться с француженкой Джессикой Понше, но снялась за два часа до матча. Казахстанка объяснила причину такого решения.