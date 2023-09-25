Рыбакина объяснила, почему отказалась участвовать в турнире в Токио

Казахстанка Елена Рыбакина назвала причину отказа выходить на корт турнира WTA 500 в Токио, передаёт BaigeNews.kz.

"Мне очень жаль, что в этом году я вынуждена отказаться от участия в турнире в Токио. Я очень хотела принять участие в этом турнире, и мне очень нравится этот город. Я должна уделять первостепенное внимание своему здоровью и физической форме, и мне нужно время, чтобы прийти в себя на 100 процентов", - заявила спортсменка. Её комментарий опубликован на официальном сайте турнира.

Накануне Елена критиковала организаторов, которые сделали так, что титулованная теннисистка должна была играть в первом круге турнира, тогда как её основные соперницы, имеющие хуже места в рейтинге, этот этап пропускали, а значит сохраняли силы.

Болельщики в Twitter упрекнули Женскую теннисную ассоциацию в том, что WTA предвзято относится к спортсменке из Казахстана.