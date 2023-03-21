Рыбакина обратилась к казахстанцам после победы в США

Фото: Instagram/lenarybakina

Первая ракетка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина поблагодарила соотечественников после триумфа на турнире в Индиан-Уэллсе, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице в Instagram теннисистка обратилась к казахстанцам.

"Спасибо вам всем за неизменную поддержку! Моя особая благодарность моим поклонникам в Казахстане, ребятам и подросткам, которые сейчас стремятся к новым победам и завоеваниям! Все возможно. Спасибо вам за веру в меня и вашу постоянную поддержку", — написала Елена Рыбакина.

Напомним, в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллсе обыграла белорусскую теннисистку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. А перед этим одолела первую ракетку мира Игу Свёнтек.

Елена впервые в карьере победила на турнире серии WTA 1000 и стала первой казахстанкой, которой удалось выиграть подобное соревнование в одиночном разряде.

Благодаря победе в Индиан-Уэллсе лидер женской сборной Казахстана заработала 1 262 220 долларов США призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновлённом женском мировом рейтинге поднимется на седьмую строчку.