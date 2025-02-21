Рыбакина обидно проиграла в полуфинале турнира в Дубае
Её соперницей была россиянка Мирра Андреева.
Сегодня, 22:00
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Сегодня, 22:00Сегодня, 22:00
208Фото: КТФ
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира категории WTA 1000 в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.
Казахстанка в зрелищном полуфинальном матче уступила 14-й ракетке мира, россиянке Мирре Андреевой со счётом 4:6, 6:4, 3:6.
Теперь Елена отправится на серию турниров в США. В марте пройдут два двухнедельных женских "Мастерса" категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами. В прошлом году в Майами Елена дошла до финала, где уступила американке Дэниель Коллинс.
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