  • 21 Февраля, 23:40
  • BAIGENEWS

Рыбакина обидно проиграла в полуфинале турнира в Дубае

Её соперницей была россиянка Мирра Андреева.

Сегодня, 22:00
АВТОР
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КТФ Сегодня, 22:00
Сегодня, 22:00
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Фото: КТФ

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла выйти в финал турнира категории WTA 1000 в Дубае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТФ.

Казахстанка в зрелищном полуфинальном матче уступила 14-й ракетке мира, россиянке Мирре Андреевой со счётом 4:6, 6:4, 3:6.

Теперь Елена отправится на серию турниров в США. В марте пройдут два двухнедельных женских "Мастерса" категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами. В прошлом году в Майами Елена дошла до финала, где уступила американке Дэниель Коллинс.

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