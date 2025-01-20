Рыбакина не вышла в 1/4 финала Australian Open-2025
Казахстанка встречалась с Мэдисон Киз из США.
Сегодня, 11:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:24Сегодня, 11:24
126Фото: НОК РК
Стало известно, что лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина потерпела поражение в 1/8 финала Australian Open-2025 в Мельбурне (Австралия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
В этом раунде казахстанка встречалась с Мэдисон Киз из США.
Матч продлился три сета. Киз победила с общим счетом 6:3, 1:6, 6:3.
"Таким образом, в одиночном разряде все представители команды Казахстана завершили выступление", - говоорится в сообщении.
Напомним, бронзовую медаль завоевал Алан Курмангалиев на турнире WTT Youth Contender Tunis.
Самое читаемое
- Известные модные дома отказались одевать Меланию Трамп на инаугурацию мужа
- Житель Астаны перерезал горло родственникам из-за замечания
- Казахстанская фигуристка завоевала бронзу на Универсиаде
- Вскрыла вены и заперлась в квартире: алматинские полицейские спасли жизнь девушке
- Две жительницы ВКО встретились в суде после конфликта в ресторане