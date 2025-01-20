Стало известно, что лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина потерпела поражение в 1/8 финала Australian Open-2025 в Мельбурне (Австралия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

В этом раунде казахстанка встречалась с Мэдисон Киз из США.

Матч продлился три сета. Киз победила с общим счетом 6:3, 1:6, 6:3.

"Таким образом, в одиночном разряде все представители команды Казахстана завершили выступление", - говоорится в сообщении.

Напомним, бронзовую медаль завоевал Алан Курмангалиев на турнире WTT Youth Contender Tunis.