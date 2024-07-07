Рыбакина на Уимблдоне разгромила бывшую первую ракетку мира

Елена Рыбакина уверенно обыграла 91-ю ракетку мира — Каролин Возняцки из Дании в третьем круге Уимблдона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:1.

За 58 минут игрового времени казахстанка 9 раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Ранее соперницы друг с другом не играли.

В четвёртом круге турнира Рыбакина сразится с россиянкой Анной Калинской.