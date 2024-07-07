Рыбакина на Уимблдоне разгромила бывшую первую ракетку мира
Сегодня, 08:51
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Сегодня, 08:51Сегодня, 08:51
137Фото: instagram.com/lenarybakina
Елена Рыбакина уверенно обыграла 91-ю ракетку мира — Каролин Возняцки из Дании в третьем круге Уимблдона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:1.
За 58 минут игрового времени казахстанка 9 раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Ранее соперницы друг с другом не играли.
В четвёртом круге турнира Рыбакина сразится с россиянкой Анной Калинской.
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