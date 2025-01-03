Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может бойкотировать турниры WTA из-за ситуации с её бывшим тренером, хорватским наставником Стефано Вуковым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

"Поскольку Вукову фактически запретили тренировать, он не сможет выходить на тренировочные корты или находиться в боксе Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии по теннису — 2025 или на любом другом турнире. Люди, которые напрямую общались с Рыбакиной, финалисткой 2023 года в Мельбурне, говорят: неясно, что она будет делать, если Вукову не разрешат тренировать её. Варианты включают в себя всё: от покупки билетов, чтобы он мог смотреть матчи на стадионе, до бойкота турнира и соревнований WTA", — сообщается в исследовательском материале авторитетного издания The Athletic.

Напомним в начале года Рыбакина шокировала болельщиков своим решением возобновить сотрудничество с тренером Стефано Вуковым. Делов том, что Елена уже работала с ним с 2019 года, однако в августе 2024-го решила прекратить это сотрудничество. В начале ноября стало известно, что новым тренером казахстанской теннисистки будет Горан Иванишевич. Стоит добавить, что многие люди из мира тенниса, журналисты и болельщики были недовольны сотрудничеством Рыбакиной и Вукова, поскольку считают этого тренера слишком грубым и жестким и отмечают, что он неоднократно публично ругал и оскорблял теннисистку.

Между тем, Елена начала новый 2025 год с блестящей победы. Казахстанка провела очередной одиночный матч на турнире United Cup-2025 в Австралии, обыграв соперницу из Германии.