В ОАЭ 9-22 декабря пройдёт крупный выставочный турнир по теннису World Tennis League (Абу-Даби). В нём примут участие два представителя сборной Казахстана. В число участников спортивного события вошли Елена Рыбакина и Александр Шевченко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Рыбакина сыграет за команду Falcons, а Шевченко попал в состав Eagles. Falcons: Андрей Рублев (Россия), Денис Шаповалов (Канада), Елена Рыбакина (Казахстан), Каролин Гарсия (Франция). Eagles: Александр Шевченко (Казахстан), Стефанос Циципас (Греция), Ига Швентек (Польша), Паула Бадоса (Испания)", - говорится в сообщении.

Kites: Ник Кирьос (Австралия), Каспер Рууд (Норвегия), Симона Халеп (Румыния), Жасмин Паолини (Италия).

Hawks: Джордан Томпсон (Австралия), Сумит Нагал (Индия), Мирра Андреева (Россия), Арина Соболенко (Беларусь).

Напомним, ранее WTA приняла решение по Елене Рыбакиной после матча за сборную Казахстана.