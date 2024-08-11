Рыбакина и Путинцева заявились на новый турнир после отказа от Олимпиады-2024

Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) и Юлия Путинцева (31-е место) примут участие в турнире в Цинциннати (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Рыбакина пропустит первый круг, а во втором встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада, 25-е место) — Юань Юэ (Китай, 42-е место). Путинцева начнёт выступление на турнире с первого круга — её соперницей станет теннисистка, прошедшая квалификацию.

Фото: ktf.kz

Напомним, ранее Елена Рыбакина и Юлия Путинцева отказались от участия в Олимпийских играх в Париже из-за проблем со здоровьем.

Сборная Казахстана завоевала на Олимпиаде в Париже семь медалей. Единственное "золото" в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.



Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С "серебром" завершили Олимпиады гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксёр Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).



Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.