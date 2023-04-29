Рыбакина, Бублик, Путинцева и Данилина завершили свои выступления в Мадриде

Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисисты: Елена Рыбакина, Александр Бублик, Юлия Путинцева и Анна Данилина завершили свои выступления на "Мастерсе" в столице Испании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмое место в мировом рейтинге, на турнире WTA 1000 в Мадриде во втором круге уступила 62-й ракетке мира Анне Калинской из России - 5:7, 6:4, 2:6.

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик в захватывающем матче проиграл седьмой ракетке мира датчанину Хольгеру Руне — 1:6, 6:4, 6:7(9:11). Продолжительность матча составила два часа пять минут.

Юлия Путинцева также во втором раунде проиграла пятой ракетке мира француженке Каролин Гарсия 3:6, 4:6.

В парном разряде турнира Анна Данилина в дуэте с Тимеей Бабош (Венгрия) уступила в упорной борьбе - Марте Костюк (Украина)/ Елене Рузе (Румыния) со счетом 4:6, 6:4, 10:12.