Рыбаки пропали на Шардаринском водохранилище
Их, после пятичасового дрейфа, нашли сотрудники МЧС
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В Шардаринском водохранилище Туркестанской области пропали рыбаки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
Двое мужчин 1944 и 1953 годов рождения во время ночной рыбной ловли на надувной лодке потеряли ориентир на воде и заблудились.
"Благодаря оперативным действиям спасателей, рыбаки были доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются", - говорится в сообщении МЧС.
Рыбаки поблагодарили сотрудников МЧС.
"Нас накрыл такой сильный туман, что мы ничего не видели. Мы поплыли на лодке, как будто к берегу, а получилось совсем по-другому. В течение пяти часов, наверное, мы дрейфовали. Как они нас нашли в таком открытом море — это вообще чудо", - сказал один из них.
МЧС призывает всех граждан соблюдать и не пренебрегать правилами безопасности.
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