В Семее местные рыбаки обнаружили тело одного из пассажиров автомобиля, который 5 января слетел с обрыва в Иртыш, передаёт BaigeNews.kz.

Это один из двух погибших, которых больше недели ищут спасатели и военные из трёх регионов страны.

"Около полуночи на пульт дежурного поступило сообщение, что местные рыбаки обнаружили и извлекли из воды тело одного из пропавших пассажиров. После сообщения на место незамедлительно выехали силы ДЧС, и позднее тело было опознано родственниками", — сообщили в ДЧС области Абай.

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Напомним, трагедия произошла 5 января около 06:30 на острове Бейбитшилик. Автомобиль марки "Toyota Camry" пробил ограждение и сорвался с крутого обрыва в реку. В момент аварии в салоне находились четыре человека. Две девушки и два парня, всем по 23-25 лет. Когда автомобиль достали со дна, людей в нем не оказалось.

Спастись удалось лишь одному. Молодой мужчина сам выплыл на поверхность. Позже в нескольких километрах от аварии нашли тело его знакомой.

Поиски ещё одного пропавшего продолжаются. В нихзадействовано более 100 человек, 13 лодок с моторами, два дрона, три эхолота и один подводный дрон. На поиски также привлечены силы и средства ДЧС ВКО, ДЧС Павлодарской области, Республиканского оперативного спасательного отряда Алматы, воинской части 68303 МЧС РК и волонтеры.

​Поисковые мероприятия продолжаются каждый день.