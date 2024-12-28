Рыбака спасли в Карагандинской области
Мужчина на легковом автомобиле застрял в снежном заносе и вызвал службу спасения.
Сегодня, 08:42
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Сегодня, 08:42Сегодня, 08:42
121Фото: 86.мвд.рф
Ранним утром в Темиртау на Самаркандском водохранилище Карагандинской области спасён рыбак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Как выяснилось, он на своем легковом автомобиле застрял в снежном заносе и вызвал службу спасения. Спасатели оперативно прибыли на место вызова. Спасенный в медицинской помощи не нуждался и доставлен в Темиртау," — говорится в сообщении.
В МЧС рекомендуют казахстанцам следить за погодой и в случае неблагоприятных условий, избегать дальних поездок.
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