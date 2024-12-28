  • 28 Декабря, 10:04
  • BAIGENEWS

Рыбака спасли в Карагандинской области

Мужчина на легковом автомобиле застрял в снежном заносе и вызвал службу спасения.

Сегодня, 08:42
АВТОР
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86.мвд.рф Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
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Фото: 86.мвд.рф

Ранним утром в Темиртау на Самаркандском водохранилище Карагандинской области спасён рыбак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Как выяснилось, он на своем легковом автомобиле застрял в снежном заносе и вызвал службу спасения. Спасатели оперативно прибыли на место вызова. Спасенный в медицинской помощи не нуждался и доставлен в Темиртау," — говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют казахстанцам следить за погодой и в случае неблагоприятных условий, избегать дальних поездок.

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