Рыбака сняли с дерева в Акмолинской области
Мужчину доставили в медучреждение.
Сегодня, 21:44
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Сегодня, 21:44Сегодня, 21:44
120Фото: скриншот видео
В Акмолинской области сотрудники ДЧС спасли любителя рыбной ловли, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о том, что на реке Ишим на лодке перевернулся рыбак, поступило от акима села Акана Курманова Атбасарского района.
На поиски незамедлительно выехала группа оперативно-спасательного отряда МЧС. В операции приняли участие семь человек. В течение 15 минут мужчину обнаружили и сняли с дерева, где он искал спасение.
Спасенный доставлен на берег для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение.
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