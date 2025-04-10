  • 10 Апреля, 22:35
  • BAIGENEWS

Рыбака сняли с дерева в Акмолинской области

Мужчину доставили в медучреждение.

Сегодня, 21:44
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 21:44
Сегодня, 21:44
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Фото: скриншот видео

В Акмолинской области сотрудники ДЧС спасли любителя рыбной ловли, передаёт BaigeNews.kz

Сообщение о том, что на реке Ишим на лодке перевернулся рыбак, поступило от акима села Акана Курманова Атбасарского района. 

На поиски незамедлительно выехала группа оперативно-спасательного отряда МЧС. В операции приняли участие семь человек. В течение 15 минут мужчину обнаружили и сняли с дерева, где он искал спасение. 

Спасенный доставлен на берег для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение. 

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