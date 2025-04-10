В Акмолинской области сотрудники ДЧС спасли любителя рыбной ловли, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о том, что на реке Ишим на лодке перевернулся рыбак, поступило от акима села Акана Курманова Атбасарского района.

На поиски незамедлительно выехала группа оперативно-спасательного отряда МЧС. В операции приняли участие семь человек. В течение 15 минут мужчину обнаружили и сняли с дерева, где он искал спасение.

Спасенный доставлен на берег для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение.