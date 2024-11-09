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Рыбака на заглохшей лодке разыскали спасатели в Карагандинской области

Сегодня, 21:19
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 21:19
Сегодня, 21:19
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Фото: МЧС РК

В Карагандинской области спасатели нашли пропавшего рыбака, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

"Сегодня, на пульт 112 в Балхаше поступило сообщение о том, что в 12 километрах от берега в районе "Белый камень" озера Балхаш один рыбак из-за неисправности лодки не может самостоятельно доплыть до берега. Незамедлительно по указанным координатам выехали спасатели Оперативного спасательного отряда. Рыбака оперативно спасли и доставили на берег. В медицинской помощи он не нуждался", — говорится в сообщении.

Мужчина поблагодарил спасателей.

В МЧС напомнили казахстанцам об осторожности при выезде на природу, особенно в неблагоприятные погодные условия.

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