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Рыбак чуть не провалился под лёд вместе с микроавтобусом на Капшагайском водохранилище
Автомобиль Mercedes Sprinter ушёл под лёд на Капшагайском водохранилище, водитель чудом остался жив, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.
Как сообщили в ведомстве, трагедия чуть не случилась в первый день нового года . Алматинские спасатели во время профилактических работ заметили на льду двух рыбаков с личным микроавтобусом. Мужчин предупредили об опасности такой рыбалки.
"Замечания сотрудников департамента водителем были проигнорированы. После, при переезде на ближайший берег, авто марки Mercedes Sprinter провалилось под лёд, водитель успел выйти, жив, здоров, в медицинской помощи не нуждается", — рассказали в ДЧС.
В ведомстве также отметили, что водителя привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 412 КоАП РК "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах".
Спасатели напомнили, что не рекомендуется выходить на тонкие и неокрепшие участки льда, выезжать на транспортных средствах за пределы переправ, пробивать лунки для рыбной ловли на ледовых переправах, а также собираться группами на отдельных участках льда. Также в ДЧС не советуют, приближаться к промоинам, трещинам и прорубям во льду.
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