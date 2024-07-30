Рыба погибла в Тёплом канале в Атырау

О случившемся в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции узнали из соцсетей. Для проверки информации на предполагаемое место гибели рыбы направили комиссию, в состав которой вошли представители госорганов.

"Информация о гибели рыбы подтвердилась. Тёплый канал относится к Атырауской ТЭЦ, температура воды в нём - 39,5 градуса, содержание кислорода 6 мл/дм³. Вода поступает в канал после охлаждения котлов теплоэлектроцентрали и используется для орошения сенокосных угодий. В ходе обследования установлено, что в результате весеннего паводка река Жайык вышла из берегов и речная вода через разливы попала в канал Соколок. Также с паводковыми водами через разлив канала Соколок в Тёплый канал попала рыба. Предполагаемой причиной гибели рыб является нехватка растворённого в воде кислорода из-за повышения температуры воды", - сообщили в Минсельхозе.

Общий вес погибшей рыбы - 28,5 килограмма.

Департаментом экологии по Атырауской области отобраны пробы воды для лабораторных исследований.

Совместно с местными исполнительными органами проведена работа по сбору погибшей рыбы с последующей утилизацией с соблюдением санитарных норм.