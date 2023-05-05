Ряд запрещённых на тестировании предметов определили в стране

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Приказом министерства просвещения от 25 апреля 2023 года утверждены в новой редакции "Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся", передаёт BaigeNews.kz.

Так, образовательные достижения учащихся будут определять в электронном формате.

Министерство просвещения утвердило в новой редакции Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО).

МОДО в 4 классах проводится в форме тестирования на языке обучения по трем направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность) в электронном формате.

МОДО в 9 классах проводится в форме тестирования на языке обучения по двум направлениям (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность), на трех языках (русском, казахском и английском) по одному направлению (грамотность чтения) в электронном формате.

МОДО в организациях технического и профессионального, послесреднего образования проводится в форме тестирования на языке обучения в электронном формате.

Тестируются учащиеся второго курса по общеобразовательным дисциплинам и (или) третьего курса по профессиональным модулям или общепрофессиональным, специальным дисциплинам.

Тестирование проходит ежегодно в школах во втором квартале и в ТиППО для обучающихся второго курса в четвертом квартале и (или) для обучающихся третьего курса в втором квартале.

Документом определен перечень запрещённых на тестировании предметов, а также санкции за участие в тестировании подставного лица.

Правила вводятся в действие 15 мая 2023 года.