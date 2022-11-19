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Ряд спортивных центров и Дворец школьников строят в Астане
Аким столицы Алтай Кульгинов во время объезда ознакомился со строительством нового Дворца школьников и спортивных центров. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.
"В столице строим ряд спортивных и досуговых центров, где смогут заниматься как дети, так и взрослые. К примеру, в районе Алматы, рядом с ДС "Казахстан" за счёт частных инвестиций ведётся строительство многофункционального детско-юношеского спортивного центра. На базе спортивного центра будут футбольные поля, залы для настольного тенниса, залы по дзюдо, парадзюдо, хореографии и других видов спорта.Также на базе данного многофункционального спортивного центра будет врачебно-физкультурный диспансер для реабилитации спортсменов. Сумма частных инвестиций в данный спортивный центр — 5,5 миллиарда тенге. Спортивный центр планируется открыть в 2023 году", — написал аким столицы.
Фото: Александр Куприенко
Он также отметил, что за счёт частных инвестиций в городе рядом с ледовым дворцом "Алау" откроется центр настольного тенниса.
Кроме того, во время объезда Алтай Кульгинов также ознакомился с ходом строительства нового Дворца школьников на проспекте Туран, в районе Есиль. Открыть объект планируют в 2023 году.
Строительство Дворца школьников также ведётся за счёт привлечения частных инвестиций. Общая площадь Дворца школьников составит порядка 6,5 тысячи квадратных метров. На его базе планируется открыть бассейн, залы по гимнастике, спортивно-бальным танцам, шахматам, кабинеты робототехники и IT-программирования и др. Локацию для ещё одного Дворца школьников выбрали по просьбе горожан на левобережье, так как на правом берегу уже есть Дворец школьников.
"Кроме того, открыли Центры бокса, боевых искусств, зал единоборств, специальный медцентр для спортсменов (возле ЖД вокзала "Нурлы Жол" по улице А-82). Провели ремонт во дворце "Жастар", СК "Толкын" и других. Ведутся работы по реконструкции и модернизации СК "Казахстан". В жилищных массивах "Өндіріс" и "Коктал-2" открыли физкультурно-оздоровительные комплексы. В них тренируются около тысячи детей по 10 видам спорта. Еще в двух ЖМ ведется строительство ФОКов. Будем и дальше расширять сеть спортивных и досуговых центров, где горожане смогут заниматься спортом, проводить свой досуг. Спортивные центры позволяют развивать массовый спорт и оказывать поддержку детско-юношескому спорту", — сообщил аким.
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