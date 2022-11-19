Ряд спортивных центров и Дворец школьников строят в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны/Александр Куприенко

Аким столицы Алтай Кульгинов во время объезда ознакомился со строительством нового Дворца школьников и спортивных центров. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"В столице строим ряд спортивных и досуговых центров, где смогут заниматься как дети, так и взрослые. К примеру, в районе Алматы, рядом с ДС "Казахстан" за счёт частных инвестиций ведётся строительство многофункционального детско-юношеского спортивного центра. На базе спортивного центра будут футбольные поля, залы для настольного тенниса, залы по дзюдо, парадзюдо, хореографии и других видов спорта.Также на базе данного многофункционального спортивного центра будет врачебно-физкультурный диспансер для реабилитации спортсменов. Сумма частных инвестиций в данный спортивный центр — 5,5 миллиарда тенге. Спортивный центр планируется открыть в 2023 году", — написал аким столицы.

Фото: Александр Куприенко

Он также отметил, что за счёт частных инвестиций в городе рядом с ледовым дворцом "Алау" откроется центр настольного тенниса.

Кроме того, во время объезда Алтай Кульгинов также ознакомился с ходом строительства нового Дворца школьников на проспекте Туран, в районе Есиль. Открыть объект планируют в 2023 году.

Строительство Дворца школьников также ведётся за счёт привлечения частных инвестиций. Общая площадь Дворца школьников составит порядка 6,5 тысячи квадратных метров. На его базе планируется открыть бассейн, залы по гимнастике, спортивно-бальным танцам, шахматам, кабинеты робототехники и IT-программирования и др. Локацию для ещё одного Дворца школьников выбрали по просьбе горожан на левобережье, так как на правом берегу уже есть Дворец школьников.