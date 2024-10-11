Ряд сотрудников ФСМС наказаны после аудита

11 должностных лиц руководящего состава НАО "Фонд социального медицинского страхования" и его региональных филиалов привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам государственного аудита, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ВАП.



Высшая аудиторская палата завершила проверочные мероприятия в фонде в июле текущего года. По результатам был выявлен ряд нарушений бюджетного и иного законодательства РК, а также внутренних нормативных документов организации. В этой связи руководству Министерства здравоохранения и ФСМС было поручено рассмотреть ответственность должностных лиц за ненадлежащую организацию работы и допущенные нарушения.



По итогам приняты решения о привлечении 11 представителей руководящего состава ФСМС и его региональных филиалов к дисциплинарной ответственности, в том числе одного из заместителей председателя правления фонда.



Исполнение других пунктов предписания по итогам госаудита находится на контроле Высшей аудиторской палаты.