Ряд медуслуг могут стать недоступными для казахстанцев — НПП

Представители медицинских организаций страны заявили, что казахстанцам могут перестать оказывать ряд клинико-диагностических услуг, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НПП "Атамекен".

По их словам, из-за введения Минздравом с 1 февраля Линейной шкалы, задолженность только по двум лабораториям за 2023 год превысила 8,4 миллиарда тенге. При этом медицинские организации-поставщики до сих пор не оплатили долг за прошлый год, который составляет 1,1 миллиарда тенге (было более 4,5 миллиарда тенге).

"Вопросы о приписках в медицинских организациях, которые поднимает Фонд социального медицинского страхования, возможно, могут иметь место из-за отсутствия интеграции медицинских информационных систем. Однако необходимо понимать, что медорганизациям просто невыгодно их допускать, так как размеры штрафов за приписки составляют 300 процентов от стоимости услуги", — рассказала Назгуль Кабдрахманова, директор департамента медицинских услуг НПП "Атамекен.

Она также отметила, что из-за отсутствия оплаты Фондом за фактическое оказанные услуги, медицинские компании не могут выполнить в полной мере свои договорные обязательства, выплатить заработную плату работникам, приобрести необходимые лекарственные средства, медицинские изделия. Это в итоге отражается на качестве предоставления медицинских услуг населению и их доступности.

Между тем, в своих обращениях медицинские организации указывают на то, что при закрытии периода в счёт-реестре указана сумма фактически выполненных услуг, а в протоколе НАО "ФСМС" сумма к оплате за фактически оказанные услуги значительно "урезана" на 30-50 и более процентов.

При этом Фонд не сокращает обязательства медицинских организаций перед населением, сохранив обязательства в виде штрафов, проверок и оказания медуслуг в полном объёме в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи о обязательного социального медицинского страхования.

Ввиду возникших споров между предпринимателями и Фондом социального медицинского страхования этот вопрос планируют вынести на уровень премьер-министра РК в рамках Совета отечественных предпринимателей. Так как предложения бизнес-сообщества предполагают оплату суммы за фактически оказанные услуги без учёта применения Линейной шкалы, а также приостановление применения Линейной шкалы до выработки и внедрения новых подходов и механизмов финансирования системы здравоохранения.