Ряд кадровых назначений произвели в Генпрокуратуре

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В генеральной прокуратуре назначили заместителя руководителя аппарата, передает BaigeNews.kz. Им стал старший советник юстиции Берик Жунисбеков.

Он родился в 1981 году. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений. С 2003 по 2009 годы работал в прокуратуре города Алматы, затем с 2009 по 2016 годы занимал различные должности в генеральной прокуратуре. С 2016 года по 2017 годы руководил подразделениями прокуратуры Алматы и Карагандинской области.

В 2020 году с отличием окончил магистратуру в университете Эксетера в Великобритании по международной программе "Болашак". После учебы продолжил службу в генеральной прокуратуре, возглавив Контрольно-аналитическое управление в гражданско-правовой сфере аппарата генерального прокурора. Стаж работы на государственной службе более 18 лет.

На должность начальника Департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры назначили старшего советника юстиции Жаркына Кусаинова. Он родился в 1976 году. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности "правоведение". Службу начал в 1993 году в системе органов главной военной прокуратуры.

С 2001 по 2017 годы работал в прокуратуре города Алматы, в генеральной прокуратуре, в том числе на руководящих должностях. С 2017 года 2020 годы был руководителем прокуратуры Медеуского района города Алматы, заместителем прокурора, затем прокурором Жамбылской области. До настоящего назначения был первым заместителем прокурора города Астаны. Стаж работы в государственной службе более 26 лет.

Начальником службы по защите общественных интересов стал старший советник юстиции Марата Абишева. Он родился в 1979 году. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "международное право". Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности исполняющего обязанности помощника прокурора города Жезказган. С 2002 по 2007 годы занимал различные должности в прокуратуре Карагандинской области, затем до 2009 года работал в генеральной прокуратуре.

Работал судьей в Восточно-Казахстанской области. С 2010 года последовательно занимал должности старшего прокурора, начальника отдела, заместителя начальника Департамента по представительству интересов государства в судах генеральной прокуратуры, был заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области. До настоящего назначения работал заместителем руководителя аппарата генерального прокурора. Стаж в государственной службе свыше 22 лет.