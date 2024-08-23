  • 23 Августа, 13:17
  • BAIGENEWS

Ряд госсулуг переведут в онлайн-формат в Казахстане

Сегодня, 12:48
АВТОР
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pixabay Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: pixabay

До конца следующего года 12 видов госуслуг будут переведены полностью в электронный формат. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства нашей страны по делам государственной службы Салауат Муксимов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Речь идет о услугах по оформлению документов на постоянное место жительства за пределы страны, прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз и другие.

"В этом направлении также будут автоматизированы процесс согласования по 24 госуслугам. Этим будут заниматься Министерство обороны,  МВД, Минпромышленности и строительства, МСХ, культуры и информации. Восемь услуг справочного характера будут переведены в личный  кабинет на портал электронного правительства. К примеру, предоставление информации о категории субъекта предпринимательства будет исключён из реестра госуслуг и приведена в раздел сервисы на портале электронного правительства", - сообщил Салауат Муксимов.

По его словам, будет оптимизирован также перечень предоставляемых документов по 48 видам госуслуг.

"Это порядка 550 тыс документов, поиском и предоставлением которых вынуждены ежегодно заниматься граждане. Необходимые сведения госорганы будут получать из информационных систем благодаря запланированным мерам по интеграции. Речь идет о медсправках, дипломах об образований, трудовых книжках и трудовых договорах", - пояснил спикер.

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