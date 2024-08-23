Ряд госсулуг переведут в онлайн-формат в Казахстане

До конца следующего года 12 видов госуслуг будут переведены полностью в электронный формат. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства нашей страны по делам государственной службы Салауат Муксимов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Речь идет о услугах по оформлению документов на постоянное место жительства за пределы страны, прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз и другие.

"В этом направлении также будут автоматизированы процесс согласования по 24 госуслугам. Этим будут заниматься Министерство обороны, МВД, Минпромышленности и строительства, МСХ, культуры и информации. Восемь услуг справочного характера будут переведены в личный кабинет на портал электронного правительства. К примеру, предоставление информации о категории субъекта предпринимательства будет исключён из реестра госуслуг и приведена в раздел сервисы на портале электронного правительства", - сообщил Салауат Муксимов.

По его словам, будет оптимизирован также перечень предоставляемых документов по 48 видам госуслуг.