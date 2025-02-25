  • 25 Февраля, 11:10
  • BAIGENEWS

Ряд дорог закрыли в связи с погодными условиями

Несколько автодорог закрыли из-за ухудшения погодных условий.

Сегодня, 09:34
АВТОР
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Ряд дорог закрыли в связи с погодными условиями Сегодня, 09:34
Сегодня, 09:34
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Нацкомпания "КазАвтоЖол" сообщает, что в связи с ухудшением погодных условий (снег, гололед, метель, ограничение видимости) закрыли движение для всех видов автотранспорта на трех автомобильных дорогах областного значения - в области Абай, Костанайской, Мангистауской областях и на 1-ом участке республиканского значения Жетысуской области, а также Ушарал – Достык – граница КНР, 84-164 км, поселок Коктума – ст. Достык, передаёт BaigeNews.kz.

МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности.

Ранее сообщалось, синоптики предупредили жителей Астаны и еще 6 городов Казахстана.

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