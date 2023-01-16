Ряд домов частного сектора временно останутся без тепла в Экибастузе

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Теплоснабжение приостановят в связи с ремонтными работами на сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По сообщению ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 16 января с 9.00 до 22.00 будет отключена внутриквартальная тепловая сеть от ул. Амангельды в сторону ул. Бухар жырау для замены участка теплосети.

Под отключение попадут 48 частных жилых домов.

В этот же день с 9.00 до 17.00 планируется отключить внутриквартальную теплосеть от НО-19И в сторону ул. Дружбы, 20 в связи с заменой тепловой сети в подземной прокладке. В период ремонтных работ отопление приостановят в 74 частных домах.

В это же время приступят к работам на внутриквартальной теплосети от ЦТП-251 в сторону ул. Нуралина, 154 по переврезки вновь смонтированной сети. В связи с этим теплоснабжение отключат 49 домах по улицам Нуралина, 150, 152, 152а, 154, 154а, 155, 171, 156, 156а, 158, 160, 162, Шакарима, 33, 33а, 33б, Чехова, 187, 185, 183, 181, 179, 21 Южный пр., 18, 20, 22, 24, 26, Амангельды, 3, 5, 5а, 5б, 10, 12, 18 Южный пр., 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.