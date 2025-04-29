На главном судебном разбирательстве по делу об убийстве Шерзата Полата был показан фрагмент видеодопроса дяди убитого – Нурганата Гаипбаева. Из записи следует, что огнестрельное оружие на место происшествия принес Шерзат, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Ружьё принёс Шерзат. Не знаю, откуда принёс. Мой племянник принёс", – говорит Гаипбаев на видео. "В какой момент? Когда пошёл звать друзей или во время драки? Смотри, у твоего братишки случился конфликт из-за того, что они не произвели оплату. Потом они уезжают. Правильно?", - уточняет следователь. "Сначала он (Дархан Азкентаев - прим. авт.) был один. Ушёл. Позвонил по телефону и вызвал парней", - отвечает Нурганат Гаипбаев. "Примерно через сколько минут они пришли?" "Если я примерно через полчаса приехал...". "Кому позвонил?" "Нурболат и водитель Golf приехали. Я с ними поговорил. Сказал, пьяный базар – не базар. Это не дело. Они сказали: "Всё, хорошо, братан". Братишку (Шерзата – прим. авт.) я отправил домой. Он уезжает. Через пять минут они мне сказали, позови братишку, пусть попросит прощение. Если попросит прощение, на этом халас. Нурболат сказал. По-мужски дал "пятак". Пообещал, что не тронут моего братишку. Шерзат приехал. В это время одна машина приехала, потом вторая...", - говорит Нурганат Гаипбаев.

На этом моменте видеозапись прерывается. За кадром слышен голос, просящий завершить допрос: "Нурганат болеет".

На записи Гаипбаев лежит на больничной койке, что говорит о том, что видео сделано сразу после инцидента.

Отметим, свидетели продолжают давать показания в суде по делу Шерзата Полата. Знакомый одного из подсудимых Талгат Аширбаев рассказал, что видел ружье, которое вытащили из машины.

Также в суде просмартивают видео с допросами других свидетелей - друзей Шерзата.

В первой половине дня в суде зачитали показания покойного дяди Шерзата – Нурганата Гаипбаева. Также был продемонстрирован фрагмент следственного эксперимента с его участием. Эксперимент проводился на месте трагической драки. На видео Гаипбаев подробно показывает, где и как происходило нападение и избиение. В списке нападавших он назвал имена всех подсудимых. У многих, по его словам, были ножи, спрятанные в барсетках.

Ранее патрульный раскрыл детали задержания по делу Шерзата Полата.

Также в суде допросили свидетелей, оплативших за пиво и сигареты в магазине "Камажай".