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  • Рустем Курманов освобождён от должности вице-министра сельского хозяйства РК
пресс-служба Минсельхоза РК Сегодня, 15:13
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Сегодня, 15:13
238
Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Рустем Курманов освобождён от должности вице-министра сельского хозяйства РК

Рустем Курманов подал заявление об отставке с должности вице-министра сельского хозяйства РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением правительства РК Курманов Рустем Жомартович освобождён от должности вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан согласно поданному заявлению", - сказано в сообщении пресс-службы правительства.

Курманов родился в 1981 году в посёлке Новоишимский, района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Окончил Кокшетауский государственный университет по специальности: "Экономика и менеджмент в отраслях агропромышленного комплекса". Кандидат экономических наук.

Должность вице-министра занимал с марта 2019 года.

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Сегодня, 15:13
238
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