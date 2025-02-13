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Рустам Баялиев возглавил отдел мониторинга регионального развития администрации президента

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Рустам Баялиев возглавил отдел мониторинга регионального развития администрации президента Сегодня, 09:06
Сегодня, 09:06
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Распоряжением Главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заведующим Отделом мониторинга регионального развития Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

К слову, он с января 2024 года занимал должность заместителя управляющего делами президента РК.

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