Распоряжением Главы государства Баялиев Рустам Ахатханович назначен заведующим Отделом мониторинга регионального развития Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

К слову, он с января 2024 года занимал должность заместителя управляющего делами президента РК.