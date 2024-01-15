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Русланбек Бекжигитов освобожден от должности в Совете безопасности РК

Сегодня, 09:09
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Акорда Сегодня, 09:09
Сегодня, 09:09
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Фото: Акорда

Русланбек Бекжигитов освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

"Распоряжением Главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

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