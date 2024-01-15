Русланбек Бекжигитов освобожден от должности в Совете безопасности РК

Русланбек Бекжигитов освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.