Русланбек Бекжигитов освобожден от должности в Совете безопасности РК
Сегодня, 09:09
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Сегодня, 09:09Сегодня, 09:09
119Фото: Акорда
Русланбек Бекжигитов освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Бекжигитов Русланбек Кенесбекович освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.