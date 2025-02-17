Распоряжением Главы государства Желдибай Руслан Султанулы назначен советником Президента – Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее он был помощником Президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Родился в 1989 году.

В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т.Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". В 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).

2011-2012 гг. – редактор национального телеканала "Қазақстан";

2012-2018 гг. – Руководитель отдела, продюсер на телеканале "Алматы";

2018-2019 гг. – руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК;

2019-2020 гг. – Заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК;

С мая 2020 года по февраль 2022 года – Заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК;

С февраля по апрель 2022 года – Заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра РК;

С апреля 2022 года по январь 2023 года – Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан;

С января 2023 года по сентябрь 2023 года Заместитель Руководителя Администрации Президента – Пресс-секретарем Президента Республики Казахстан.

1 сентября 2023 года Указом Главы государства назначен помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям