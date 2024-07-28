Руслан Курбанов победил олимпийского чемпиона и вышел в полуфинал Олимпиады

Представитель команды Казахстана по фехтованию на шпаге Руслан Курбанов одержал победу в 1/8 финала Олимпийских игр-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он оказался сильнее француза Ромена Каннона. Поединок за выход в четвертьфинал завершился в пользу Курбанова со счетом 15-10.

Отметим, что Каннон на Олимпиаде в Токио стал победителем мужских индивидуальных соревнований.

Напомним, ранее Руслан Курбанов победил марроканца Хуссама Элькорда.