Руслан Емелбаев оставил пост главы Национального центра тестирования

Руслан Емелбаев оставил работу в качестве директора Национального центра тестирования. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

"Два с половиной года пролетели в один миг. Это было время труда, испытаний, радостей и сложных решений. В рамках поручений Министерства науки и высшего образования РК вместе с командой НЦТ сделали большой путь в обеспечении доступности высшего образования. Мы начали усовершенствование заданий ЕНТ и помогли сотням тысяч молодых ребят добиться своих целей – поступить в желанный вуз. И я решил, что именно сейчас настало время расстаться с этой невероятной и ответственной должностью, передать эстафету новому руководителю. А себе поставить новые цели и вызовы", - написал Емелбаев.

Он поблагодарил за поддержку и доверие министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека, его предшественника, а ныне депутата мажилиса Асхата Аймагамбетова.

Емелбаев отметил, что продолжит работу в сфере образования и вернётся с хорошими новостями после небольшого отдыха.