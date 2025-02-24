Руслан Берденов назначен заместителем акима города Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.



Согласно официальному сообщению пресс-службы городского акимата, решение о назначении было принято по согласованию с Администрацией Президента.



Руслан Берденов - уроженец Шымкента.

В 2006 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Менеджмент".

В 2009 году получил степень магистра делового администрирования в КИМЭП.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в ОАО "Сеймар Груп" в компании Almaty Kus. С 2007 по 2010 годы работал главным логистическим координатором в компании Procter & Gamble LLP.

В период с 2010 по 2012 год занимал должность начальника отдела аренды подвижного состава в ТОО EASTCOMTRANS.

В 2012–2018 годах был руководителем Akniet Pharmaceuticals - фармацевтической компании, входящей в рейтинг 50 крупнейших частных компаний Казахстана. Компания включает в себя сеть из 282 аптек Europharma и Arzan pharm по всей стране. С 2018 по 2019 год являлся членом наблюдательного совета ТОО "АК НИЕТ".

В 2019–2023 годах занимал должность заместителя председателя наблюдательного совета Aq Niet Group.

С марта 2023 года являлся депутатом мажилиса Парламента РК.