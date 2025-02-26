Руслан Берденов сложил полномочия депутата мажилиса
Сегодня, 10:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:12Сегодня, 10:12
135Фото: пресс-служба Мажилиса
Сегодня на пленарном заседании рассмотрели досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса Руслана Берденова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил Руслана Берденова за совместную работу и вручил ему благодарственное письмо.
"Сколько проблемных вопросов мы с вами решили, сколько боролись за благополучие народа. Для меня было большой честью быть среди вас. Этот созыв был самым активным. Ерлан Жаканович с первого дня говорил: "Не делителсь на партии. Работайте во благо народа". Это было для меня девизом на протяжении этих двух лет. После Мажилиса я отправляюсь в регион. Посвящая свою жизнь региону и приглашаю вас туда", - сказал Берденов, выступая перед депутатами.
Напомним, Руслана Берденова назначили заместителем акима города Шымкент.
Самое читаемое
- Районный акимат Актюбинской области приобрел внедорожник премиум-класса
- Семья из Казахстана рассказала о жизни в Турции
- Подростки пинали ребёнка в Семее: Что говорят в полиции
- Лишить прав родителей, подростков отправить в спецшколу: реакция на избиение в Семее
- "Сеют в школе уличные ценности": родители учеников в Семее высказались о подростках избивших мальчика