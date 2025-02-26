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Руслан Берденов сложил полномочия депутата мажилиса

Сегодня, 10:12
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пресс-служба Мажилиса Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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Фото: пресс-служба Мажилиса
Сегодня на пленарном заседании рассмотрели досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса Руслана Берденова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. 

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил Руслана Берденова за совместную работу и вручил ему благодарственное письмо.

"Сколько проблемных вопросов мы с вами решили, сколько боролись за благополучие народа. Для меня было большой честью быть среди вас. Этот созыв был самым активным. Ерлан Жаканович с первого дня говорил: "Не делителсь на партии. Работайте во благо народа". Это было для меня девизом на протяжении этих двух лет. После Мажилиса я отправляюсь в регион. Посвящая свою жизнь региону и приглашаю вас туда", - сказал Берденов, выступая перед депутатами. 

Напомним, Руслана Берденова назначили заместителем акима города Шымкент.   

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