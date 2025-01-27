Бывший футболист и тренер сборной Руслан Балтиев назначен на должность директора департамента национальных команд Казахстанской федерации футбола, передаёт BaigeNews.kz.

В качестве игрока Балтиев выступал за казахстанские клубы "Кайнар", "Кайрат", "ЦСКА-Кайрат", "Аксесс-Голден Грейн" и "Тобол". Кроме того, играл за российские команды "Сокол", "Динамо", "Москва", "Шинник" и "Жемчужина".

С 1997 по 2009 год защищал цвета национальной сборной Казахстана, проведя 72 матча и забив 13 голов. Долгое время оставался рекордсменом по числу матчей и забитых голов за сборную.

После завершения игровой карьеры Балтиев занимал должности спортивного директора в клубах "Окжетпес", "Кайсар" и "Жетысу". С 2022 по 2024 годы был ассистентом тренера национальной сборной Казахстана. С апреля по сентябрь 2024 года - ассистентом главного тренера в российском "Ахмате".

Ранее стало известно, что Станислав Черчесов покинул сборную Казахстана по футболу. А Давид Лория назначен вице-президентом федерации.