Руку трёхлетнего мальчика засосало в электромясорубку
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Спасатели помогли медикам освободить руку ребенка из электромясорубки в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram канал Otyrar.kz.
По словам родителей мальчика, ребенок находился рядом с электромясорубкой во время ее работы. Когда руку малыша засосало, они обратились к медикам.
Ребенка доставили в городскую больницу №3 Шымкента. Медики не смогли извлечь его руку, им требовалась помощь спасателей. Тогда в больницу прибыли сотрудники ЧС.
Совместную операцию они проводили, когда мальчик находился под наркозом. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили конечность.
В данное время мальчик находится в реанимационном отделении в городской детской клинической больнице №1.
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