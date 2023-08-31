Руку трёхлетнего мальчика засосало в электромясорубку

Спасатели помогли медикам освободить руку ребенка из электромясорубки в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram канал Otyrar.kz.

По словам родителей мальчика, ребенок находился рядом с электромясорубкой во время ее работы. Когда руку малыша засосало, они обратились к медикам.

Ребенка доставили в городскую больницу №3 Шымкента. Медики не смогли извлечь его руку, им требовалась помощь спасателей. Тогда в больницу прибыли сотрудники ЧС.

Совместную операцию они проводили, когда мальчик находился под наркозом. С помощью аварийно-спасательного инструмента спасатели аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили конечность.

В данное время мальчик находится в реанимационном отделении в городской детской клинической больнице №1.