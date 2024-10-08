Руководству проигравшего "Барыса" задали вопрос: "Долго будут позорить Казахстан?"

Астанинский "Барыс" потерпел очередное поражение в выездном матче КХЛ от екатеринбургского "Автомобилиста" (3:4), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Положение "Барыса" в начале сезона 2024/25 оставляет желать лучшего. За 13 игр астанчане умудрились набрать лишь 5 очков, забив всего 12 голов.

"Настолько аномальных провалов у столичного клуба никогда не было за всю историю КХЛ, если ещё брать в расчёт разницу минус тридцать семь по забитым-пропущенным шайбам. При условии, что они продолжат выступать в таком же ключе, то вариант с попаданием в плей-офф можно будет вычеркнуть ещё до начала следующего года", - анализирует ситуацию Sports.kz.

Хоккейный обозреватель Алексей Шевченко в своем телеграм-канале выступил с реакцией на поражение "Барыса".

"Угадал победу „Автомобилиста“, но это было легко. Хотя сценарий, конечно, был очень странный. Но это подтверждает мой тезис о том, что у хозяев нет тренера. Некому было придумать план на игру, а выиграли за счет того, что ребята собрались и показали, что они сильней. К Буцаеву много вопросов, не говоря уже про менеджмент клуба. Но там ничего не меняется. Долго будут позорить Казахстан?", - задается вопросов Алексей.

Еще один хоккейный обозреватель - Павел Лысенков, также в своем телеграм-канале отметил, что "казахстанцы на 47-й минуте вели со счетом 3-1 в Екатеринбурге. Солидный клуб удержал бы преимущество. Но „Барыс“ чего-то испугался, а „Автомобилист“ забросил три шайбы подряд".