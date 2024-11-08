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Руководство роддома наживалось на новорожденных в Шымкенте

Сегодня, 14:58
АВТОР
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pinterest Сегодня, 14:58
Сегодня, 14:58
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Фото: pinterest

Прокуратурой города проведен анализ состояния законности обеспечения аптечками "матери и ребенка" в роддомах (выдача аптечек матери и ребенка новорожденным осуществляется при выписке из организаций родовспоможения), передаёт BaigeNews.kz.

В результате анализа установлено, что около трех тысяч новорожденных не были обеспечены положенными аптечками при выписки из роддома.

"По акту надзора 2763 матерей новорожденных получили аптечки, главный врач городской больницы №2 привлечен к административной ответственности по статье 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий), 5 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении прокуратуры.


Работа в данном направлении продолжается.

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