Руководство роддома наживалось на новорожденных в Шымкенте

Прокуратурой города проведен анализ состояния законности обеспечения аптечками "матери и ребенка" в роддомах (выдача аптечек матери и ребенка новорожденным осуществляется при выписке из организаций родовспоможения), передаёт BaigeNews.kz.



В результате анализа установлено, что около трех тысяч новорожденных не были обеспечены положенными аптечками при выписки из роддома.



"По акту надзора 2763 матерей новорожденных получили аптечки, главный врач городской больницы №2 привлечен к административной ответственности по статье 426 КоАП РК (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий), 5 медицинских работников привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении прокуратуры.



Работа в данном направлении продолжается.