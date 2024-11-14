Руководство "Озенмунайгаз" ведёт переговоры с бастующими в Жанаозене работниками

Работники "Управления буровых работ" в Жанаозене приостановили производство и вышли на митинг. Переговоры с бастующими начало вести руководство компании "Озенмунайгаз", передаёт BaigeNews.kz.

Одно из требований рабочих - чтобы компания трудоустроила детей вышедших на пенсию нефтяников и тех, кто не может продолжать работу по состоянию здоровья.