Руководство "Озенмунайгаз" ведёт переговоры с бастующими в Жанаозене работниками
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
44Фото: ozen.kz
Работники "Управления буровых работ" в Жанаозене приостановили производство и вышли на митинг. Переговоры с бастующими начало вести руководство компании "Озенмунайгаз", передаёт BaigeNews.kz.
Одно из требований рабочих - чтобы компания трудоустроила детей вышедших на пенсию нефтяников и тех, кто не может продолжать работу по состоянию здоровья.
"Руководством "Озенмунайгаз" на данный момент проводятся переговоры с работниками предприятия. Каждый пункт требований рабочих рассматривается тщательно. Все должно решаться в правовом поле и на законодательном уровне, в том числе в рамках Трудового кодекса РК", - отметили в "Озенмунайгазе".