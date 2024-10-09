Руководство МЧС навестило пострадавших в Карагандинской области пожарных

Вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов и руководство ДЧС Карагандинской области посетили семью пожарного Хали Хайрата, трагически погибшего, выполняя служебный долг при тушении степи в Каркаралинском районе, а также пострадавших при борьбе с огнём, передаёт BaigeNews.kz.

"Хали Хайрат был настоящим героем, посвятившим жизнь служению народу и защите родных земель от огненной стихии. Вице-министр от главы ведомства выразил искренние соболезнования семье и подчеркнул, что вся страна скорбит вместе с ними", - отметили в ведомстве.

Также руководство МЧС навестило в больнице Караганды пострадавших при тушении пожара.Вице-министр пожелал им скорейшего выздоровления и выразил глубокую благодарность за их отвагу и профессионализм.