Руководство МЧС навестило пострадавших в Карагандинской области пожарных
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Вице-министр по ЧС Ерлан Нурпеисов и руководство ДЧС Карагандинской области посетили семью пожарного Хали Хайрата, трагически погибшего, выполняя служебный долг при тушении степи в Каркаралинском районе, а также пострадавших при борьбе с огнём, передаёт BaigeNews.kz.
"Хали Хайрат был настоящим героем, посвятившим жизнь служению народу и защите родных земель от огненной стихии. Вице-министр от главы ведомства выразил искренние соболезнования семье и подчеркнул, что вся страна скорбит вместе с ними", - отметили в ведомстве.
Также руководство МЧС навестило в больнице Караганды пострадавших при тушении пожара.Вице-министр пожелал им скорейшего выздоровления и выразил глубокую благодарность за их отвагу и профессионализм.
Ранее сообщалось о том, что возгорание сухой травы началось 6 октября вблизи села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Во время тушения пострадали четыре человека. Сотрудники РГУ "СПиАСР" ДЧС Карагандинской области получили ожоги. Их доставили в районную больницу.
7 октября стало известно, что при тушении пожара погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.
О ситуации с крупным степным пожаром в Карагандинской области по ситуации на 8 октября рассказал аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов.
Также стало известно, какую помощь окажут пострадавшим фермерам.
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