Сотрудники прокуратуры Буландынского района Акмолинской области провели проверку деятельности ГКП на ПХВ "Макинск Жылу" по вопросу соблюдения законодательства о государственных закупках и выявили нарушения, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что предприятие на протяжении 2023-2024 годов неправомерно заключало договоры без проведения процедур государственных закупок (вне веб-портала, на бумажном носителе).

Выявлено 7 договоров на обследование котельных, приобретение нефтепродуктов и офисной мебели, а также аренду спецтехники на общую сумму 9,2 миллиона тенге.

"Заключение договоров данным способом является инструментом обхода камерального контроля, а также непредоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках", - отметили в прокуратуре.

По акту надзора руководство предприятия привлечено к административной ответственности по части 11 статьи 207 КоАП с наложением штрафа в размере 1,2 миллиона тенге.