Руководство госучреждения незаконно списало и продало автомобили в Жамбылской области

В Жамбылской области прокуроры выявили факт незаконной реализации автомобилей госучреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Прокуроры установили, что руководство государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Таза-Талас" незаконно списало находящиеся на балансе предприятия четыре автомобиля общей рыночной стоимостью 22 миллиона тенге и продало их без проведения соответствующего аукциона.

"По данному факту прокуратурой Таласского района зарегистрировано уголовное дело, расследование которого проводится управлением досудебного расследования прокуратуры области. В настоящее время деяния подозреваемых лиц квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса (хищение) и по части 1 статьи 369 УК (служебный подлог)", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в ходе следствия обеспечен возврат государству трёх авто на сумму 17 млн тенге и принимаются меры по возврату ещё одной машины. Уголовное дело находится на стадии направления в суд.