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  • Руководство детского дома в Абайской области похитило шесть миллионов тенге
BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 09:42
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Сегодня, 09:42
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Руководство детского дома в Абайской области похитило шесть миллионов тенге

Прокуратуры Абайской области выявили факт хищения бюджетных денег сотрудниками администрацией Науалинского детского дома. Ущерб составил свыше шести миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

"Директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы. Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заработная плата начислялась лицам, фактически там не работающим в учреждении, так называемым "мёртвым душам".

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по пунктам 2, 3 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса. Досудебное расследование дела поручено антикоррупционной службе.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

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Сегодня, 09:42
325
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