Руководство детского дома в Абайской области похитило шесть миллионов тенге

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Прокуратуры Абайской области выявили факт хищения бюджетных денег сотрудниками администрацией Науалинского детского дома. Ущерб составил свыше шести миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.

"Директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы. Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заработная плата начислялась лицам, фактически там не работающим в учреждении, так называемым "мёртвым душам".

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по пунктам 2, 3 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса. Досудебное расследование дела поручено антикоррупционной службе.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.