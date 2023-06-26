- "Қазақстан Барысы-2023" в честь Дня города пройдёт в Астане 2 июля 10:45 112
- Отпуск на миллион: сколько стоит отдых в Казахстане 10:39 134
- Вице-министра просвещения уволили с должности 10:35 140
- Площадь выгоревшей территории на Балхаше достигла 9 тысяч гектаров 10:08 259
- Руководство детского дома в Абайской области похитило шесть миллионов тенге 09:42 326
- Исполнительница главной роли фильма "Томирис" завоевала титул Mrs Globe 2023 09:26 559
- Раскопки древнего городища Сарайшык возобновили в Атырау 09:11 407
- Акимат Астаны предупредил о перекрытии улицы Валиханова 08:47 354
- Александр Бублик значительно улучшил свою позицию в мировом рейтинге 08:23 446
- Карагандинец пытался покончить с собой из-за свадьбы бывшей жены 07:42 692
- В Казахстане перенесли чемпионат Азии по боксу 06:53 481
- Девушка выпала с четвёртого этажа в Караганде 05:34 505
- Фермер из Туркестана вывел породу лошадей для кокпара 04:19 771
- В ВКО снимают романтическую комедию 03:05 660
- Причину синдрома долгого COVID объяснили врачи 01:33 684
- Лукашенко поговорил по телефону с Назарбаевым 00:19 1250
- На дне Иртыша найден автомобиль с трупом 25.06.2023 1084
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 1293
- Бублик обратился к казахстанским болельщикам после исторической победы 25.06.2023 738
- 15 дворцов школьников построят в Астане 25.06.2023 688
- Велогонщик Алексей Луценко стал национальным чемпионом Казахстана 25.06.2023 619
- Вагон американских горок сошёл с рельсов в Стокгольме: люди упали с высоты 25.06.2023 1038
- Средневековый замок построил у себя во дворе пенсионер из Петропавловска 25.06.2023 2419
- Бублик сенсационно завоевал исторический титул в Германии 25.06.2023 1019
- Сборная Казахстана по настольному теннису завершила выступление в Тунисе 25.06.2023 724
- Дожди, град, шквал и туман обещают казахстанцам в понедельник 25.06.2023 634
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 2138
- Пожарные оперативно ликвидировали огонь в нацпарке Алматинской области 25.06.2023 700
- Канада начала расследование гибели батискафа "Титан" 25.06.2023 812
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 1922
- Меры по сдерживанию цен обсудили в Кызылординской области 25.06.2023 690
- Легкомоторный спортивный самолёт разбился в Подмосковье 25.06.2023 888
- Новый приграничный район появится в области Абай 25.06.2023 704
- Космонавт Роскосмоса провела массовую зарядку в честь 130-летия Новосибирска 25.06.2023 683
- Стал известен гонорар Жалгаса Жумагулова за седьмой бой в UFC 25.06.2023 1073
- Массовое празднование однополых свадеб устроили в Мехико 25.06.2023 1346
- 150 гектаров камыша тушат в Алматинской области 25.06.2023 742
- Уникальную операцию больной раком поджелудочной железы провели в Казахстане 25.06.2023 1216
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 791
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 1580
- В нескольких регионах Чили ввели режим ЧС из-за наводнений 25.06.2023 721
- Заболеваемость корью растёт в Костанайской области 25.06.2023 750
- Жалгас Жумагулов вошел в историю UFC после своего поражения 25.06.2023 3289
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1075
- Молодёжь, мы ищем таланты: награды для молодых писателей и поэтов 25.06.2023 731
- Ситуация в России и конец мятежа: дело против Пригожина будет прекращено 25.06.2023 4040
- Меньше находиться на свежем воздухе в воскресенье рекомендуют жителям Алматы и Астаны 25.06.2023 3167
- Ребёнок пропал во время семейного пикника в горах 25.06.2023 2054
- Состояние реки Шынгырлау в ЗКО вызывает опасения экологов 25.06.2023 767
- Информацию о захвате рынка "Алтын Орда" прокомментировали в полиции 25.06.2023 1641
- В Кызылординской области археологи раскопали мавзолей и медресе в форме 8-гранника 25.06.2023 1365
- Почему жители окраин городов стареют быстрее 25.06.2023 1357
- Лебеди-наркоманы атакуют маковые поля Словакии 25.06.2023 1332
- Жалгас Жумагулов потерпел поражение в последнем бою по контракту с UFC 25.06.2023 987
- Глава государства контролирует ситуацию в стране из-за обострения обстановки в России 25.06.2023 1005
- Глава ЧВК "Вагнер" заявил, что разворачивает свои колонны в обратном направлении 25.06.2023 2430
- Казахстанские новорождённые получили подарки в честь Олимпийского дня 24.06.2023 1614
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1174
- Центр первой медпомощи для паломников открылся в Мекке 24.06.2023 809
- Мэр Москвы объявил понедельник нерабочим днём 24.06.2023 1043
- Абылайхан Жубаназар завоевал бронзу Grand Slam по дзюдо в Монголии 24.06.2023 1453
- В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа 24.06.2023 4857
- Бублик сенсационно пробился в финал турнира в Халле 24.06.2023 969
- Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения 24.06.2023 1540
- Шквал и дожди с грозами обещают казахстанцам в воскресенье 24.06.2023 923
- Закончились прямые билеты из Москвы до Стамбула, Астаны и Тбилиси 24.06.2023 1954
- Состояние реки Шынгырлау в ЗКО беспокоит экологов 24.06.2023 943
- Cборная Казахстана по футболу сыграла исторический матч в Белфасте 24.06.2023 1063
- Ситуация в России: в Воронеже горит нефтебаза 24.06.2023 2177
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1542
- 40 гастарбайтеров в Алматы выдворили за пределы Казахстана 24.06.2023 922
- Две улицы в Астане перекрыли из-за ремонта 24.06.2023 960
- Путин созвонился с Лукашенко из-за ситуации с мятежом в России 24.06.2023 1552
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 977
- Житель Атырау натравил на людей собаку бойцовской породы 24.06.2023 1446
- Ситуация в России: Путин выступил с заявлением 24.06.2023 20918
- Криминал, шприцы и высокое напряжение: как выживают в трущобах Астаны 24.06.2023 2302
- Пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли в Шымкенте 24.06.2023 1687
- Вооружённый мятеж в России: режим контртеррористической операции введен в Москве и трёх областях РФ 24.06.2023 4432
- Три года без автобуса: Почему рейс из Караганды в Астану так и не запустили 24.06.2023 1039
- LOADING...
Руководство детского дома в Абайской области похитило шесть миллионов тенге
Прокуратуры Абайской области выявили факт хищения бюджетных денег сотрудниками администрацией Науалинского детского дома. Ущерб составил свыше шести миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.
"Директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы. Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной", - говорится в сообщении.
Уточняется, что заработная плата начислялась лицам, фактически там не работающим в учреждении, так называемым "мёртвым душам".
По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по пунктам 2, 3 части 3 статьи 189 Уголовного кодекса. Досудебное расследование дела поручено антикоррупционной службе.
Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с запретом занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.
-
Trend news
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 1251
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 2116
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 1892
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 1567
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1071
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 5230
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1135
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20368
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 1999
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 13536
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 3352
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 9941
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1664
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 2608
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2245
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2201
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2088
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2107
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2203
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 1939
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2396
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 25905
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 1659
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2099
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 1984
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2140
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 1927
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2209
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 1832
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2737
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10480
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 28574
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1781
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1871
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2118
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7396
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2066
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 2773
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 34632
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5912
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 2578
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4459
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2184
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2931
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 3706
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2163
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2346
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2122
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 2575
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10276
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2266
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7978
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 3742
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3427
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2781
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2294
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3509
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3408
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 3858
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 4847
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2933
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2850
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3065
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 50333
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2688
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3822
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 3327
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3800
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 3044
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 3388
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 4376
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2663
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4589
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 3407
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 4694
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 3174
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 3618
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 4170
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 5727
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 4800
-
- Вице-министра просвещения уволили с должности 10:35 68
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 788
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1169
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1539
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 976
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1016
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 36914
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1077
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 1381
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1542
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1455
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 1930
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 1581
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 1721
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2109
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 1875
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2070
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2212
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 2787
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2576
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2186
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2013
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 1958
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 2235
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3359
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 2706
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1952
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2192
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2552
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1985
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2434
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2400
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2733
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2658
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2553
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2481
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3107
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4714
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2801
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4266
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 3317
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3173
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2847
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3720
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2651
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2996
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4159
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2810
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3372
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 2634
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2793
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2424
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2913
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7527
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3583
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2252
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2631
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3032
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 2957
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2765
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3143
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3211
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5615
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3424
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4589
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3642
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3406
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 4136
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3667
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 4038
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3685
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3739
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 4124
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 4155
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 3311
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 3398
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 3402
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2810
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2768
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2978