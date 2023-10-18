Руководство детсадов Астаны наказали за принятие детей без прививок от кори

С начала 2023 года зарегистрировано 85 подтверждённых случаев заболевания корью в 51 детском дошкольном учреждении (ДДУ) Астаны. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"Из них в восьми детских садах было зарегистрировано от пяти до девяти случаев, в остальных - по одному случаю. Проведённый эпидемиологами анализ показал, что из организованных коллективов в основном болеют корью дети, посещающие детские дошкольные учреждения. Из 85 случаев кори 80 или 94% заболевших детей, посещающие ДДУ, не имели прививки против кори", - сказала Сархат Бейсенова.

По её словам, в настоящее время отсутствует настороженность по отношению к вакцин-управляемым инфекциям как среди родителей, так и среди руководителей дошкольных организаций.

"По случаям регистрации кори проводились внеплановые проверки детских дошкольных организаций и по их итогам было установлено, что принимают в организованный коллектив детей без прививок, таким образом подвергая других детей к заражению инфекцией, которая является воздушно-капельной. Руководители ДДУ, где были выявлены вышеуказанные нарушения, привлечены к административной ответственности", - заявила Сархат Бейсенова.