В суд направлены уголовные дела в отношении руководства АО "Озенмунайгаз"

Департамент АФМ по Мангистауской области окончил досудебные расследования в отношении руководства АО "ОзенМунайГаз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

В ходе расследования было установлено, что заместитель генерального директора АО "ОМГ" Б.Мамбетсапаев фиктивно трудоустроил своих знакомых. Эти люди фактически не работали, но необоснованно получали заработную плату. Мамбетсапаева обвиняют злоупотребление должностными полномочиями.

Другой экс-заместитель генерального директора АО "ОМГ" Е.Карамурзаев проводил незаконные тендера по подземному ремонту скважин, ущемляя при этом интересы других участников закупок. Так он причинил ущерб в особо крупном размере на сумму 623 миллиона тенге. Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний.

Также АФМ обвинило директора нефтегазодобывающего управления АО "ОМГ" и поставщика, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 миллиона тенге.