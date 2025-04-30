Суд в Костанае вынес приговор в отношении гражданки Т., признанной виновной в организации деятельности финансовой пирамиды, передаёт BaigeNews.kz.

Уголовное дело рассматривалось по статье 217 часть 3 пункт 2 УК РК — совершение преступления группой лиц по предварительному сговору с привлечением денег в особо крупном размере.

С декабря 2019 по июль 2021 года Т., действуя в составе группы, распространяла через мессенджеры и соцсети ложную информацию о якобы легальной инвестиционной платформе Finiko. Под предлогом участия в прибыльных проектах она вовлекала граждан в схему, в которой выплаты старым вкладчикам производились за счёт средств новых участников. Часть денег переводилась через криптовалютные миксеры для сокрытия транзакций.

В результате её действий пострадали 36 человек, общий ущерб составил свыше 126 миллионов тенге.

Суд, не выявив смягчающих или отягчающих обстоятельств, приговорил Т. к семи годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих структурах сроком на семь лет.

Приговор не вступил в законную силу.